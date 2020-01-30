Семин рассказал, что Смолов близок к переходу в "Сельту"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал информацию о трансфере нападающего Федора Смолова в испанскую "Сельту". Об этом сообщает Sport24.

"Мы вопрос с переходом в "Сельту" со Смоловым уже обсуждали. Как все решится с медосмотром, так и будет. Если все будет хорошо, значит, он переходит. Все в клубе в курсе, тренерский штаб тоже. Это будет аренда с выкупом, все нюансы уже к руководству", - сказал Семин.

Ожидается, что завтра, 31 января, футболист пройдет в "Сельте" медосмотр и подпишет контракт. Испанский клуб намерен арендовать нападающего с опцией выкупа.

В нынешнем сезоне 29-летний форвард участвовал в 14 матчах РПЛ, забив 3 гола и сделав 3 ассиста.

"Сельта" занимает 18 место в турнирной таблице Примеры.

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