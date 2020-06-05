Сёмин рассказал, готов ли он принять предложение киевского "Динамо"

Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин ответил на вопросы о возможном возвращении на пост главного тренера киевского "Динамо".

"Никто со мной на эту тему не разговаривал. Если пригласят? Когда поступит предложение, буду комментировать. Но никто мне ничего не предлагал. Если бы поступило: нужно думать, вот и всё. Наверное, ни для кого не секрет, что меня поздравил с днём рождения президент "Динамо" (Игорь Суркис - примечание Soccernews). Мы стабильно поздравляем друг друга", - сказал 73-летний специалист.

Россиянин возглавлял "Динамо" с декабря 2007 по май 2009, а также с декабря 2010 по сентябрь 2012 года. В его активе два выигранных трофея - чемпионство и Суперкубок Украины.

Ранее сообщалось, что киевский клуб выбирает между Сёминым и тренером "Ференцвароша" Сергеем Ребровым.

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