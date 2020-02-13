Семин рассказал, как ему подарили часы по цене элитного автомобиля
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что в киевском "Динамо" ему подарили часы стоимостью сто тысяч долларов.
"На каждый день рождения в киевском "Динамо" мне дарил дорогие часы Суркис. В Украине раньше был такой, можно сказать, какой-то внутренний позыв у всех – друг другу подарить на день рождения часы. И каждый – от своих возможностей. Довольно дорогие часы – от братьев Суркисов. Какая стоимость? Наверное, под сто тысяч долларов", - рассказал Семин в интервью YouTube-каналу Nobel.
Семин тренировал "Динамо" с 2007 по 2009 годы, а также с 2010 по 2012 годы. Под его руководством киевский клуб становился чемпионом и обладателем Суперкубка Украины, а также доходил до полуфинала Кубка УЕФА.
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|19
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|10
|Спартак Москва
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|22
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|Тамбов
|19
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|12
|Ахмат
|19
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|13
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|18
|15