Семин рассказал, как ему подарили часы по цене элитного автомобиля

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Семин рассказал, как ему подарили часы по цене элитного автомобиля

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что в киевском "Динамо" ему подарили часы стоимостью сто тысяч долларов.

"На каждый день рождения в киевском "Динамо" мне дарил дорогие часы Суркис. В Украине раньше был такой, можно сказать, какой-то внутренний позыв у всех – друг другу подарить на день рождения часы. И каждый – от своих возможностей. Довольно дорогие часы – от братьев Суркисов. Какая стоимость? Наверное, под сто тысяч долларов", - рассказал Семин в интервью YouTube-каналу Nobel.

Семин тренировал "Динамо" с 2007 по 2009 годы, а также с 2010 по 2012 годы. Под его руководством киевский клуб становился чемпионом и обладателем Суперкубка Украины, а также доходил до полуфинала Кубка УЕФА.

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