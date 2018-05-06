Семин рассказал, как "Локомотив" отпраздновал чемпионство

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин рассказал, как его команда отпраздновала чемпионство.

"Самое главное празднование было на стадионе, с болельщиками. Вышли к нашему монументу - паровозу, отблагодарили людей, которые нас очень поддерживали, наполняя стадион не только дома, но и на выезде. Они чувствовали, что ребята играют сердцем, потому и пришли. Люди праздновали, и мы - с ними. Вот это было настоящее торжество.

Ну, а в раздевалке как обычно оказалось шампанское. Пришли руководители клуба, председатель совета директоров, глава РЖД, Аркадий Дворкович. Прозвучали теплые слова. Затем отправились в небольшой ресторанчик - ребята заказали. И там узкой компанией друг друга поздравили, вот и все", - цитирует наставника "железнодорожников" МАТЧ ТВ.

Напомним, Кришито назвал чемпионство "Локомотива" заслуженным. | soccernews.ru