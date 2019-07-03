Семин рассказал, какие алкогольные напитки предпочитает



Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что он не употребляет дешевые спиртные напитки. По его мнению, только качественный алкоголь не вредит здоровью.

"Пью хороший виски или водку. В целом люблю только хорошие напитки. По рюмке почему не выпить? С удовольствием, когда есть выходной. Или когда работа закончилась.

Считаю, что если ты хочешь выпить, то должен пить то, что полезно для здоровья. То есть качественные напитки. А качественный напиток стоит большую цену. Другого меня не заставишь выпить", - приводят слова Семина российские СМИ.

72-летний Семин работал с "Локомотивом" с 1986 по 1990 годы, с 1992 по 2005 годы, с 2009 по 2010 годы. В 2016 году наставник вновь вернулся в клуб и возглавляет его по сегодняшний день. Под руководством специалиста московский клуб трижды становился чемпионом России и шесть раз выиграл Кубок России.

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