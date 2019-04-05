Семин рассказал, когда планирует завершить карьеру

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Семин рассказал, когда планирует завершить карьеру

Наставник "Локомотива" Юрий Семин поделился планами на будущее.

"Я уже не вижу себя в другом клубе. Хочу завершить карьеру в "Локомотиве". Сколько еще проработаю? Думаю лет пять", - приводят слова Семина российские СМИ.

Семин возглавляет "Локомотив" с 2016 года. Под его руководством "железнодорожники" выигрывали чемпионат, а также становились обладателями кубка.

В этом сезоне после 21 тура "Локомотив" идет на втором месте, отставая от "Зенита" на 6 очков.

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