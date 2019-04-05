Семин рассказал, когда планирует завершить карьеру
Наставник "Локомотива" Юрий Семин поделился планами на будущее.
"Я уже не вижу себя в другом клубе. Хочу завершить карьеру в "Локомотиве". Сколько еще проработаю? Думаю лет пять", - приводят слова Семина российские СМИ.
Семин возглавляет "Локомотив" с 2016 года. Под его руководством "железнодорожники" выигрывали чемпионат, а также становились обладателями кубка.
В этом сезоне после 21 тура "Локомотив" идет на втором месте, отставая от "Зенита" на 6 очков.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|21
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|2
|Локомотив Москва
|21
|38
|3
|Краснодар
|21
|38
|4
|ЦСКА Москва
|21
|37
|5
|Спартак Москва
|21
|36
|6
|Ростов
|21
|32
|7
|Арсенал Тула
|21
|30
|8
|Оренбург
|21
|29
|9
|Рубин
|21
|29
|10
|Ахмат
|21
|27
|11
|Крылья Советов
|21
|24
|12
|Динамо Москва
|21
|23
|13
|Урал
|21
|23
|14
|Анжи
|21
|18
|15
|Уфа
|21
|17
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|Енисей Красноярск
|21
|12