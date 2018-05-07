Семин рассказал, когда закончит карьеру
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин рассказал, когда он будет готов завершить свою карьеру.
"Я наслаждаюсь жизнью каждый день. Если получаешь удовольствие от работы, то надо работать. Я получаю удовольствие. Когда мне не будет хотеться идти на тренировку, тогда и закончу", - приводит слова наставника "железнодорожников" Спорт уик-энд.
Напомним, Семин не исключает уход братьев Миранчуков из "Локомотива". | soccernews.ru
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