Сёмин рассказал, когда завершит тренерскую карьеру

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин ответил на вопрос, сколько он ещё собирается работать.

"Мотивация? Утром встаёшь с кровати, создаёшь себе хорошее настроение, увидел ребят, у которых тоже хорошее настроение, провёл тренировку, создал себе определённый тонус. Как только интерес ко всему этому иссякнет, тогда и закончим", - сказал Сёмин.

В мае легенде российского тренерского цеха исполнится 73 года. Его контракт с "железнодорожниками" истекает по окончании нынешнего сезона.

На прошлой неделе сообщалось, что "Локомотив" может заменить Сёмина на серба Владана Милоевича.

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