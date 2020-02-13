Семин рассказал, кого он считает лучшим менеджером в российском футболе



Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что он считает лучшим менеджером в российском футболе президента ЦСКА Евгения Гинера. Также наставник "железнодорожников" поделился мнением о владельце "Краснодара" Сергее Галицком.

"Галицкий — уникальный человек. Он безгранично любит футбол. И каждый год учится, делает определенные выводы и поправки. "Краснодар" постоянно меняется, движется вперед. Мне очень нравится, как они работают на трансферном рынке. Практически не ошибаются. У них отличная служба скаутов. Хорошие взаимодействие между селекционерами, спортивным директором и тренером. Это очень перспективная работа. Лучший менеджер? Мне сложно говорить, если брать всю мою карьеру. Наверное, Евгений Гинер", - сказал Семин в интервью на Youtube-канале комментатора Нобеля Арустамяна.

59-летний Гинер стал владельцем ЦСКА в 2001 году. За период его руководства клуб шесть раз становился чемпионом России, по семь выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также однажды стал обладателем Кубка УЕФА.

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