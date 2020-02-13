Семин рассказал, кого он считает лучшим менеджером в российском футболе
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что он считает лучшим менеджером в российском футболе президента ЦСКА Евгения Гинера. Также наставник "железнодорожников" поделился мнением о владельце "Краснодара" Сергее Галицком.
"Галицкий — уникальный человек. Он безгранично любит футбол. И каждый год учится, делает определенные выводы и поправки. "Краснодар" постоянно меняется, движется вперед. Мне очень нравится, как они работают на трансферном рынке. Практически не ошибаются. У них отличная служба скаутов. Хорошие взаимодействие между селекционерами, спортивным директором и тренером. Это очень перспективная работа. Лучший менеджер? Мне сложно говорить, если брать всю мою карьеру. Наверное, Евгений Гинер", - сказал Семин в интервью на Youtube-канале комментатора Нобеля Арустамяна.
59-летний Гинер стал владельцем ЦСКА в 2001 году. За период его руководства клуб шесть раз становился чемпионом России, по семь выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также однажды стал обладателем Кубка УЕФА.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15