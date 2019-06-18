Семин рассказал о будущем Чорлуки в "Локомотиве"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что хорватский защитник Ведран Чорлука не покинет команду в летнее трансферное окно.
"Останется ли Чорлука на следующий сезон? Обязательно. Конечно, останется. Он очень важный игрок для нас", - приводят слова Семина российские СМИ.
33-летний Чорлука выступает за "Локомотив" с 2012 года. Всего за московский клуб он провел 176 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с "железнодорожниками" действует до лета 2020 года.
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|Команда
|М
|О
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|30
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|3
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|30
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|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
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|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
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|Ахмат
|30
|42
|9
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|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
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|14
|Уфа
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|30
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|16
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|30
|20