Семин рассказал о будущем Чорлуки в "Локомотиве"

Теги локомотив москваведран чорлукаюрий семин

Семин рассказал о будущем Чорлуки в "Локомотиве"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что хорватский защитник Ведран Чорлука не покинет команду в летнее трансферное окно.

"Останется ли Чорлука на следующий сезон? Обязательно. Конечно, останется. Он очень важный игрок для нас", - приводят слова Семина российские СМИ.

33-летний Чорлука выступает за "Локомотив" с 2012 года. Всего за московский клуб он провел 176 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с "железнодорожниками" действует до лета 2020 года.

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