Семин рассказал, о чем говорил с Роналду после матча "Локомотива" с "Ювентусом"
Наставник "Локомотива" Юрий Семин в эфире "Матч ТВ" прокомментировал поражение команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Ювентусом".
Также тренер рассказал, о чем говорил с форвардом туринцев Криштиану Роналду после финального свистка.
"Мы сыграли на сто процентов своих возможностей. Очень благодарен игрокам. Наверное, нам не хватило немного кондиций тех игроков, которые до этого были больны. В предыдущем матче не играли ни Баринов, ни Игнатьев, ни Крыховяк, ни Хеведес. На 90 минут их не хватило. Замены делать было сложно, потому что все шло достаточно неплохо. Счет сохранялся, поэтому я не стал рисковать.
Криштиану сказал, что, конечно, нам было тяжело, но мы могли бы побольше раскрываться. А я ответил, что в этом случае нам было бы еще сложнее", - сказал Семин.
"Ювентус" возглавляет турнирную таблицу группы D, имея в активе 7 баллов. У "Локомотива" 3 позиция.
6 ноября "Ювентус" сыграет с "Локомотивом" в Москве в рамках 4-го тура группового этапа ЛЧ.
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