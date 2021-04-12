Семин рассказал о деталях работы в клубе "Красава"

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Семин рассказал о деталях работы в клубе "Красава"Фото: Твиттер @sport24_ru 
Консультант футбольного клуба "Красава" Юрий Семин ответил на вопросы о свое роли в команде и назначении Сергея Рыжикова главным тренером команды.

"Я не в настолько близких административных делах, так что не вмешиваюсь ни в какие вопросы. Официально я не могу даже комментировать что-то. Единственное могу сказать, что Сергей — хороший парень. Верой и правдой служил футболу. Хорошо себя прояви и очень многое дал российскому футболу. На протяжении всей карьеры был очень профессионален, выигрывал чемпионаты. Желаю ему удачи и в тренерской карьере. Это очень правильный и хороший шаг", - приводит слова специалиста "Рейтинг букмекеров".

Напомним, ФК "Красава" создал экс-футболист, а теперь популярный блогер, Евгений Савин. В планах — заявка в ПФЛ в ближайшие сезоны.

Читать также: Рыжиков возглавит клуб "Красава" блогера Савина | http://soccernews.ru
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