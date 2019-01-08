Сёмин рассказал о планах "Локомотива" на зимнее трансферное окно

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал о планах своего клуба на зимнее трансферное окно.

"На сегодняшний день всё достаточно спокойно. Тех, кого отдали в аренду, возвращать до конца сезона не планируем. Вернутся сами - подыщем им другой вариант с арендой. Кто заканчивал прошлый год, тот в наступившем и продолжит. Плюс молодые. Я считаю, что нужно дать шанс собственной молодёжи. В отдельных матчах у нас в резерве было по восемь-девять выпускников своей академии. Считаю, что сейчас лучше не делать какие-то приобретения, а уяснить, смогут ли эти ребята составить конкуренцию нынешней основе. А уже с мая, сделав выводы, выбрать дальнейший курс" - сказал Сёмин.

Отметим, что СМИ приписывают "Локомотиву" интерес к Гильермо Марипану ("Алавес"), Дмитрию Шомко ("Астана"), Александру Ломовицкому ("Спартак"), Магомеду Оздоеву ("Зенит") и Дмитрию Живоглядову ("Уфа").

Не пропустите: "Спартак" и "Локомотив" поборются за трансферную цель "Барселоны". | http://soccernews.ru