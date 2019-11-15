Сёмин рассказал о планах "Локомотива" на зимнее трансферное окно

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Сёмин рассказал о планах "Локомотива" на зимнее трансферное окно

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин поделился ожиданиями от ближайшего трансферного окна.

"Главная цель клуба - и купить новых, и удержать нынешних игроков. В комплексе. Отдельные позиции надо усиливать, в том числе количественно. С другой стороны, в последних матчах хорошо себя проявили молодые Куликов и Магкеев. Сделали серьёзную заявку на попадание в основной состав, а не просто на поддержание конкуренции.

Воспользоваться проблемами "Ростова"? Норманн, Шомуродов, Ерёменко - топ-футболисты, заиграют в любой команде. Но насчёт бедности "Ростова" - пока без комментариев. Может, это блеф, как часто бывает? Пока у них всё в порядке, так что верится с трудом", - сказал Сёмин.

По итогам 16 туров "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на 5 очков.

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