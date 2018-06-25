Семин рассказал о проблемах "Локомотива"

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин рассказал о проблемах, с которыми столкнулась его команда перед стартом сезона 2018/2019.

"Как обычно перед каждым сезоном есть очень много проблем. Проблема в том, что одни игроки начинают раньше, а другие - позже. А чемпионат стартует одинаково для всех. Мы же играем в Лиге Чемпионов, поэтому должны совершенно по-другому быть готовы. В каждую линию нам надо по одному игроку для усиления", - цитирует наставника "железнодорожников" официальный сайт его клуба.

Напомним, в "Локомотиве" назвали игроков, которые не продаются. | soccernews.ru