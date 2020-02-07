Семин рассказал о состоянии Антона Миранчука

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Семин рассказал о состоянии Антона Миранчука

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал, как чувствует себя полузащитник Антон Миранчук, который травмировался во время матча Кубка Париматч Премьер с "Партизаном" (1:14 2:4).

"У Миранчука простой ушиб, такое может в любой момент случиться на тренировке. Важно, что это ушиб того места, где был перелом. Сроки восстановления объявит доктор, но ничего страшного не произошло. Думаю, он начнет тренироваться в Испании на следующем сборе". - сказал тренер.

В нынешнем сезоне 24-летний Миранчук провел за "Локомотив" 12 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с московским клубом действует до лета 2021 года.

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