Сёмин рассказал о состоянии Фёдора Смолова

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Сёмин рассказал о состоянии Фёдора Смолова

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал о состоянии нападающего своей команды Фёдора Смолова.

"Он набирает кондиции. Фёдор приехал в хорошем состоянии и на сборе в Катаре не пропустил ни одной тренировки. Я им максимально доволен. Уверен, что весной мы увидим прежнего Смолова. Он очень мотивирован, а это самое главное" - сказал Сёмин.

Напомним, что прошлым летом "Локомотив" купил Смолова у "Краснодара" за 9 миллионов евро. В текущем сезоне 28-летний форвард сыграл за "железнодорожников" 14 матчей и забил 3 гола.

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