Семин рассказал о состоянии капитана "Локомотива" Чорлуки

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин опроверг информацию о том, что капитан команды Ведран Чорлука травмирован. Об этом сообщает Sport24

"У Чорлуки нет никакой травмы. Все в порядке. Он тренируется в общей группе.

Успеет ли Фарфан восстановиться к началу чемпионата? Сейчас он все еще тренируется по индивидуальной программе. Честно, не знаю, успеет ли он восстановиться к игре с "Зенитом", - сказал Семин.

29 февраля "Локомотив" сыграет с "Зенитом" в рамках 20-го тура РПЛ.

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