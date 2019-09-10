Семин рассказал о состоянии травмированных игроков "Локомотива"

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Семин рассказал о состоянии травмированных игроков "Локомотива"

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин поделился информацией из лазарета своей команды.

"Кверквелия пока не готов играть. Ещё нужно время для полного восстановления кондиций. Всё-таки три месяца - большой срок. Нужно прийти в хорошую физическую форму, которая позволит Кверквелии выступать на прошлогоднем уровне. Пока до этого далеко.

Ротенберг? Надеемся, что к декабрю он поправится и станет помогать нам. Шансы Фарфана вернуться на поле до конца года? Никаких. По его восстановлению вообще трудно предугадать сроки возвращения. Ушиб Чорлуки? С ним, надеюсь, всё нормально", - сказал Сёмин.

Напомним, что по итогам восьми туров "Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 14 очков.

В ближайшую субботу "железнодорожники" сыграют в гостях с "Сочи".

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