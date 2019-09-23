Сёмин рассказал о состоянии здоровья Крыховяка, который не смог доиграть матч с "Оренбургом"

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин назвал причину замены полузащитника Гжегожа Крыховяка в воскресном матче против "Оренбурга".

"С Гжегожем всё в порядке. Никакого повреждения у него нет. Он попросил замену из-за усталости. У него свело мышцу. Надеемся, что всё будет в порядке", - сказал Сёмин.

В текущем сезоне Крыховяк сыграл 12 матчей за "железнодорожников", забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

Минувшим летом "Локомотив" выкупил польского хавбека у ПСЖ за 12 миллионов евро.

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