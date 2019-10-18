Семин рассказал о состоянии здоровья Луки Джорджевича

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Семин рассказал о состоянии здоровья Луки Джорджевича

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о травме игрока команды Луки Джорджевича. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Напомним, в матче 13-го тура с "Ахматом" футболист неудачно упал после подката хавбека грозненцев Бернарда Бериши и не смог продолжить встречу. Медики унесли игрока на носилках.

"Перелома нет, но травма существенная. Не очень хороший подворот колена. Завтра будет информация", - сказал Семин.

В этом сезоне Джорджевич участвовал в 4 матчах за клуб, не отметившись результативными действиями.

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