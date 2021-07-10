Сёмин рассказал о своём отношении к Путину
Фото твиттер "Локомотива"
Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин поделился мнением о президенте России Владимире Путине.
"Он мне очень симпатичен. Он работоспособный человек. Он очень многое сделал для нашей страны. Он много получает, соответственно, и критики. Я думаю, он её учитывает. Ну пускай каждый из нас вспомнит, что такое была наша страна в 90-е. И какая страна у нас сейчас. Я для себя это прекрасно вижу. Мы сегодня сильны, у нас свои плюсы и минусы, но мы Россия", - сказал Сёмин.
Тренеру в мае исполнилось 74 года. Он остаётся без работы с весны 2020-го.
Путин является президентом России с конца 1999 года, за исключением четырёхлетнего периода (2008-2012), когда страной руководил Дмитрий Медведев.
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