Сёмин рассказал о своём отношении к Путину

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Сёмин рассказал о своём отношении к Путину

Фото твиттер "Локомотива"

Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин поделился мнением о президенте России Владимире Путине.

"Он мне очень симпатичен. Он работоспособный человек. Он очень многое сделал для нашей страны. Он много получает, соответственно, и критики. Я думаю, он её учитывает. Ну пускай каждый из нас вспомнит, что такое была наша страна в 90-е. И какая страна у нас сейчас. Я для себя это прекрасно вижу. Мы сегодня сильны, у нас свои плюсы и минусы, но мы Россия", - сказал Сёмин.

Тренеру в мае исполнилось 74 года. Он остаётся без работы с весны 2020-го.

Путин является президентом России с конца 1999 года, за исключением четырёхлетнего периода (2008-2012), когда страной руководил Дмитрий Медведев.

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