Сёмин рассказал о своём отношении к возобновлению РПЛ

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин позитивно воспринял новость о скором возобновлении чемпионата России.

Напомним, что в пятницу было принято решение доиграть сезон РПЛ. Рестарт турнира запланирован на 21 июня.

"Отношусь к возобновлению сезона с большим энтузиазмом. Все ждут возвращения футбола. Опасность всегда есть, но, надеюсь, к этому времени ситуация улучшится. Решение, наверное, обдуманное, связано оно и с большим руководством. Подготовка, конечно, скомкана, но здесь всё зависит от уровня ответственности каждого игрока, который ушёл на карантин. Пять замен поэтому и сделали, наверное, травмы могут быть", - сказал 73-летний специалист.

Стоит отметить, что к оставшейся части сезона "Локомотив" будет готовить уже не Сёмин, а серб Марко Николич. С легендарным наставником клуб не продлил контракт, истекающий 31 мая.

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