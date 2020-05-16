Сёмин рассказал о своём отношении к возобновлению РПЛ
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин позитивно воспринял новость о скором возобновлении чемпионата России.
Напомним, что в пятницу было принято решение доиграть сезон РПЛ. Рестарт турнира запланирован на 21 июня.
"Отношусь к возобновлению сезона с большим энтузиазмом. Все ждут возвращения футбола. Опасность всегда есть, но, надеюсь, к этому времени ситуация улучшится. Решение, наверное, обдуманное, связано оно и с большим руководством. Подготовка, конечно, скомкана, но здесь всё зависит от уровня ответственности каждого игрока, который ушёл на карантин. Пять замен поэтому и сделали, наверное, травмы могут быть", - сказал 73-летний специалист.
Стоит отметить, что к оставшейся части сезона "Локомотив" будет готовить уже не Сёмин, а серб Марко Николич. С легендарным наставником клуб не продлил контракт, истекающий 31 мая.
Не пропустите: Сёмин пожелал "Локомотиву" сохранить второе место в РПЛ. | http://soccernews.ru
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|4
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|5
|ЦСКА Москва
|22
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|6
|Динамо Москва
|22
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|7
|Арсенал Тула
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|28
|8
|Спартак Москва
|22
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|Уфа
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|10
|Урал
|22
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|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
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|23
|14
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|22
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|22
|22
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|Ахмат
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