Сёмин рассказал о своём плане на время карантина в "Локомотиве"
Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал уход своей команды на карантин.
"Команда переходит на индивидуальный режим тренировок, но мы тренируемся, каждый получил индивидуальное задание. Тренеры будут контролировать всё это, мы в отпуск не уходим, работаем индивидуально. Мой план - контролировать тренировочную работу всех игроков, контактирую по телефону. Для всех тренеров это новый опыт. Большая сложность в том, что это однобокая подготовка. Подготовку каких-то тактических, групповых упражнений мы делать не можем", - сказал Сёмин.
"Локомотив" по итогам 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
Игроки "железнодорожников" прекратили тренировочный процесс из-за пандемии коронавируса. В России эта инфекция обнаружена у 438 человек.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
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|4
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|22
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|5
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|22
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|6
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|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
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|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
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|22
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