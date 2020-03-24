Сёмин рассказал о своём плане на время карантина в "Локомотиве"

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Сёмин рассказал о своём плане на время карантина в "Локомотиве"

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал уход своей команды на карантин.

"Команда переходит на индивидуальный режим тренировок, но мы тренируемся, каждый получил индивидуальное задание. Тренеры будут контролировать всё это, мы в отпуск не уходим, работаем индивидуально. Мой план - контролировать тренировочную работу всех игроков, контактирую по телефону. Для всех тренеров это новый опыт. Большая сложность в том, что это однобокая подготовка. Подготовку каких-то тактических, групповых упражнений мы делать не можем", - сказал Сёмин.

"Локомотив" по итогам 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Игроки "железнодорожников" прекратили тренировочный процесс из-за пандемии коронавируса. В России эта инфекция обнаружена у 438 человек. 

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