Сёмин рассказал о травмах Гильерме и Эдера

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал о травмах вратаря Гильерме и нападающего Эдера.

"Сейчас сложно сказать, сыграет ли Гильерме с ЦСКА. Мне кажется, что шансов очень-очень мало. Это растяжение передней поверхности бедра, а тут всего два дня до матча. Хотя посмотрим. У Эдера ещё более серьёзная травма. Надорвал заднюю поверхность бедра" - сказал Сёмин.

Напомним, что "Локомотив" сыграет с ЦСКА дома в воскресенье, 5 ноября. Начало матча - в 16:30 по московскому времени. | http://soccernews.ru