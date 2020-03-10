Сёмин рассказал о травме Чорлуки

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Сёмин рассказал о травме Чорлуки

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал повреждение защитника своей команды Ведрана Чорлуки.

"Пока что каких-то конкретных данных нет. Но, думаю, у Чорлуки ничего серьёзного и всё будет хорошо", - сказал Сёмин.

Напомним, что во время воскресного поединка с "Ахматом" хорват получил мышечную травму.

В текущем сезоне Чорлука сыграл за "Локомотив" 27 матчей, результативными действиями не отличался.

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