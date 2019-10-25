Семин рассказал о травме Джорджевича

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Семин рассказал о травме Джорджевича

Наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался о травмированных футболистах московского клуба перед матчем 14-го тура РПЛ со "Спартаком". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

"Не можем рассчитывать на Фарфана, Смолова, Антона Миранчука и Джорджевича - у него будет операция. Не знаю, сыграет ли он в этом году. Остальные готовятся", - сказал Семин.

Напомним, 25-летний Джорджевич был травмирован в матче 13-го тура РПЛ с "Ахматом" (2:0). Ранее сообщалось, что у него подозрение на разрыв крестообразных связок.

В этом сезоне футболист провел 5 матчей, не отметившись результативными действиями.

Матч "Локомотив" - "Спартак" состоится 27 октября в Москве.

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