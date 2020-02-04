Семин рассказал об аренде Смолова в "Сельту"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о деталях аренды нападающего Федора Смолова в "Сельту". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Все стороны дали добро на переход Смолова - и тренерский штаб, и руководители клуба. Это общее решение, Федор сам захотел попробовать силы в Европе. Это будет аренда с правом дальнейшего выкупа. Тут ничего неожиданного нет.

Это общее решение всех заинтересованных сторон. Федор давно хотел принять новый вызов, думал о Западе. Вот и все", - сказал Семин.

Напомним, что галисийский клуб арендовал 29-летнего футболиста до конца нынешнего сезона за 600 тысяч евро.

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