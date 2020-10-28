Семин рассказал об эмоциях от ухода Хвичи из "Локомотива"
Экс-тренер "Локомотива" Юрий Сёмин высказался об уходе хавбека Хвичи Кварцхелии в "Рубин".
"Всплакнул, когда расставался с Хвичей. Это один из самых талантливых футболистов, с которыми мне приходилось работать. На сегодняшний день - самый талантливый. Не знаю, видел ли Хвича мои слёзы. Это мои личные чувства. Такой талант упускать… Обидно очень.
Тем более мы полгода с ним работали. Уделили ему много внимания. Говорили: "Следи за здоровьем, за зубами". Я ему лично сказал: "Пройди диспансеризацию зубов, потому что это играет большую роль на сердце". Он поехал в Грузию и всё сделал. Профессионал высшей мерки", - рассказал Сёмин в видео на ютуб-канале Нобеля Арустамяна.
Ранее Кварацхелия рассказал, как был обставлен его уход в "Рубин" .
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