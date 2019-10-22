Семин рассказал об изменениях в составе "Локомотива" перед матчем с "Ювентусом"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед матчем с "Ювентусом" в эфире "Матч ТВ" рассказал, произошли ли какие-то изменения в составе команды.

"Изменения в составе есть. Будут играть Крыховяк, Игнатьев, Хеведес и Баринов. В остальном - то же самое, что и с "Ахматом". Мы общались с Хеведесом по "Ювентусу", он там играл. Только восторженные слова, очень замечательный клуб, футболисты, все нам рассказал", - сказа Семин.

Матч "Ювентус" - "Локомотив" проходит в Турине.

"Локомотив" занимает 3 место в группе D, "Ювентус" строчкой выше.

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