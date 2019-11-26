Семин рассказал об ожиданиях от матча с "Байером"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, чего ждет от матча 5-го тура Лиги Чемпионов с "Байером". Об этом сообщает "Матч ТВ".
"У нас никаких трудностей не было, в последних матчах мы играли хорошо и завоевали много очков.
Игроки очень мужественно себя вели, и поэтому мы находимся на втором месте в РПЛ.
"Байер" уникальная команда, стиль игры у нее, как у "Барселоны". Нам нужно часть процента их владения мячом забрать себе", - сказал Семин.
Матч "Локомотив" - "Байер" состоится сегодня, 26 ноября в Москве. Начало - в 20:55 (мск).
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