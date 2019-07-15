Семин рассказал об уходе Денисова из "Локомотива"



Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал уход из команды полузащитника Игоря Денисова, который после этого принял решение завершить игровую карьеру.

"С Денисовым был разговор. Я сказал: "Игорь, потерпи сейчас немножко, потому что хорошо играет Баринов. Ты еще будешь играть, но сегодня будет выходить он". Были и какие-то контрактные вопросы. Игорь сам решил закончить", - приводят слова Семина российские СМИ.

35-летний Денисов выступал за "Локомотив" с 2016 года. Всего за московский клуб он провел 93 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.

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