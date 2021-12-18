Сёмин рассказал, почему ему не нравится приход Ваноли в "Спартак"

Фото твиттер "Ростова"

Бывший наставник "Локомотива" и "Ростова" Юрий Сёмин недоволен назначением Паоло Ваноли на пост главного тренера "Спартака".

Он считает, что клубам РПЛ нужно делать ставку на отечественных специалистов, а не малоизвестных иностранцев.

"Я ничего не знаю об этом тренере. Но зато знаю много хороших отечественных специалистов. Думаю, наши тренеры ничем не хуже. Просто почему-то считается престижным взять любого иностранца без опыта вместо нашего молодого тренера, такая тенденция. Надо больше доверять своей молодой гвардии", - сказал Сёмин.

Ваноли сменил в "Спартаке" португальца Руя Виторию, которого уволили в минувшую среду.

Контракт между клубом и 49-летним итальянцем заключён до июня 2023 года с опцией продления ещё на сезон.

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