Сёмин рассказал, почему ему не нравится приход Ваноли в "Спартак"
Фото твиттер "Ростова"
Бывший наставник "Локомотива" и "Ростова" Юрий Сёмин недоволен назначением Паоло Ваноли на пост главного тренера "Спартака".
Он считает, что клубам РПЛ нужно делать ставку на отечественных специалистов, а не малоизвестных иностранцев.
"Я ничего не знаю об этом тренере. Но зато знаю много хороших отечественных специалистов. Думаю, наши тренеры ничем не хуже. Просто почему-то считается престижным взять любого иностранца без опыта вместо нашего молодого тренера, такая тенденция. Надо больше доверять своей молодой гвардии", - сказал Сёмин.
Ваноли сменил в "Спартаке" португальца Руя Виторию, которого уволили в минувшую среду.
Контракт между клубом и 49-летним итальянцем заключён до июня 2023 года с опцией продления ещё на сезон.
Не пропустите: Агент Ваноли не ответил на вопрос о неустойке в контракте итальянца со "Спартаком". | http://soccernews.ru
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