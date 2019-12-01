Семин рассказал, почему Гильерме не сыграл с "Динамо"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин назвал причину, почему основной голкипер Маринато Гильерме не попал в заявку на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским "Динамо".
"Коченков — это наш второй вратарь, поэтому он сегодня будет играть. Есть тренировочная работа, мы смотрим и определяем, кто будет играть. Надеемся, что Гильерме восстановится к следующей игре. Другое дело, что нужно еще набрать кондиции", - приводят слова Семина российские СМИ.
В нынешнем сезоне 33-летний Гильерме провел за "Локомотив" 23 матча во всех турнирах, в которых пропустил 29 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Болельщики "Локомотива" выбрали лучшего игрока команды в ноябре. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Источник: Роналду не попал в тройку в голосовании за "Золотой мяч"
-
Гол Роналду спас "Ювентус" от поражения в матче с "Сассуоло"
-
"Реал" предложит "Арсеналу" крупную сумму и одного игрока за Обамеянга
-
"Спартак" не может обыграть "Зенит" в гостях на протяжении 7 лет
-
Главный тренер Финляндии назвал Дзюбу оружием, нацеленным на атаку
Лента новостей
-
"Арсенал" не сумел обыграть "Норвич" в первом матче после ухода Эмери
-
Бывший агент Верратти рассказал о несостоявшемся переходе игрока в "Барселону"
-
1
"Динамо" обыграло "Локомотив" благодаря дублю Филиппа
-
"Фиорентина" теряет Рибери
-
"Атлетик" обыграл "Гранаду" и вошел в топ-5 Примеры
-
"Шахтер" неожиданно потерял очки в дерби Донбасса
-
18
Источник: Роналду не попал в тройку в голосовании за "Золотой мяч"
-
1
Детская команда "Аякса" выиграла матч со счетом 50:1
-
Семин рассказал, почему Гильерме не сыграл с "Динамо"
-
"Севилья" обыграла "Леганес" и опередила "Барселону"
-
24
Гол Роналду спас "Ювентус" от поражения в матче с "Сассуоло"
-
4
"Аякс" обыграл "Твенте", проигрывая по ходу матча со счетом 0:2
-
Матч "Монако" - ПСЖ отменен
-
1
"Реал" предложит "Арсеналу" крупную сумму и одного игрока за Обамеянга
-
Вальверде высказался об очередной травме Дембеле
-
Павлюченко сыграл за любительский ЦДКА
-
7
Сарри пожелал Роналду выиграть "Золотой мяч"
-
Коутиньо рассказал, где хочет продолжить карьеру
-
"Фламенго" может заплатить 30 миллионов евро за форварда "Атлетико"
-
Роман Еременко может вернуться в сборную Финляндии перед Евро-2020
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|14
|40
|2
|Манчестер Сити
|14
|29
|3
|Лестер Сити
|13
|29
|4
|Челси
|14
|26
|5
|Тоттенхэм
|14
|20
|6
|Вулверхэмптон
|14
|20
|7
|Шеффилд Юнайтед
|14
|19
|8
|Арсенал Лондон
|14
|19
|9
|Бернли
|14
|18
|10
|Кристал Пэлас
|14
|18
|11
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|12
|Борнмут
|14
|16
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|16
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|16
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|14
|15
|16
|Астон Вилла
|13
|14
|17
|Эвертон
|13
|14
|18
|Саутгемптон
|14
|12
|19
|Норвич Сити
|14
|11
|20
|Уотфорд
|14
|8