Семин рассказал, почему Гильерме не сыграл с "Динамо"

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Семин рассказал, почему Гильерме не сыграл с "Динамо"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин назвал причину, почему основной голкипер Маринато Гильерме не попал в заявку на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским "Динамо".

"Коченков — это наш второй вратарь, поэтому он сегодня будет играть. Есть тренировочная работа, мы смотрим и определяем, кто будет играть. Надеемся, что Гильерме восстановится к следующей игре. Другое дело, что нужно еще набрать кондиции", - приводят слова Семина российские СМИ.

В нынешнем сезоне 33-летний Гильерме провел за "Локомотив" 23 матча во всех турнирах, в которых пропустил 29 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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