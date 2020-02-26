Семин рассказал, почему "Локомотив" не смог купить камерунского нападающего

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Семин рассказал, почему "Локомотив" не смог купить камерунского нападающего
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что московский клуб пытался приобрести камерунского нападающего китайского клуба "Хэнань Цзянье" Кристиана Бассогога.

"На мой взгляд, это очень интересный форвард, которого признавали лучшим на чемпионате Африки. Я следил за ним еще когда он выступал за датский "Ольборг". Вели с ним переговоры и тогда, и сейчас. Но, к сожалению, не получилось", - приводят слова Семина российские СМИ.

24-летний Бассогог выступает за "Хэнань Цзянье" с 2017 года. В составе китайского клуба он провел 76 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2020 года.

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