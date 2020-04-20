Семин рассказал, предложил ли "Локомотив" продлить ему контракт

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался по поводу того, стоит ли возобновлять сезон без зрителей. А также рассказал, предложил ли клуб продлить контракт.

"Сначала 21 и 23 апреля пройдут совещания в УЕФА, потом, видимо, совещание в РПЛ. Тогда и будем смотреть. Я пока не буду это комментировать.

Думаю, сейчас тоже не время говорить о продлении контракта", - сказал Семин.

Соглашение футболиста с "железнодорожниками" рассчитано до лета 2020 года.

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