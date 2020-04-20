Семин рассказал, предложил ли "Локомотив" продлить ему контракт

Теги локомотив москваюрий семин

Семин рассказал, предложил ли "Локомотив" продлить ему контракт

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался по поводу того, стоит ли возобновлять сезон без зрителей. А также рассказал, предложил ли клуб продлить контракт.

"Сначала 21 и 23 апреля пройдут совещания в УЕФА, потом, видимо, совещание в РПЛ. Тогда и будем смотреть. Я пока не буду это комментировать.

Думаю, сейчас тоже не время говорить о продлении контракта", - сказал Семин.

Соглашение футболиста с "железнодорожниками" рассчитано до лета 2020 года.

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