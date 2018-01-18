Семин: "Результат матча с "Люцерном" не особенно важен"

Теги локомотив москваюрий семин

Семин: "Результат матча с "Люцерном" не особенно важен"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче от "Люцерна" (0:3).

"К каждой игре нужно относиться серьезно. Думаю, физическое состояние "Люцерена" на данный момент значительно лучше, чем наше. Кроме того, перед игрой ставили себе задачу поиграть по 15-20 минут Чорлуке и Ари. Мы ее решили. А результат сегодня нам не особенно важен. Нам указали на определенные ошибки – каждый год нужно начинать с самого нуля. Вот и сейчас мы так начинаем. Сегодня был хороший нормальный спарринг.

Как мне игра Чорлуки и Ари? Хорошо, что вышли впервые на поле после восьми месяцев отсутствия. Переживали, чтобы не было каких-то жестких столкновений с их участием. В целом все прошло нормально. В итоге они сыграли даже больше запланированного. На этом этапе им достаточно. Дальше постепенно будем давать им время. Для нас сейчас важно подготовить игроков, а результат на данном этапе не играет никакой роли", - приводят слова Семина российские СМИ.

Не пропустите: "Локомотив" разгромно уступил "Люцерну". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Лучшие голы Роналдиньо

Лучшие голы Роналдиньо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов