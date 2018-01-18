Семин: "Результат матча с "Люцерном" не особенно важен"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче от "Люцерна" (0:3).

"К каждой игре нужно относиться серьезно. Думаю, физическое состояние "Люцерена" на данный момент значительно лучше, чем наше. Кроме того, перед игрой ставили себе задачу поиграть по 15-20 минут Чорлуке и Ари. Мы ее решили. А результат сегодня нам не особенно важен. Нам указали на определенные ошибки – каждый год нужно начинать с самого нуля. Вот и сейчас мы так начинаем. Сегодня был хороший нормальный спарринг.

Как мне игра Чорлуки и Ари? Хорошо, что вышли впервые на поле после восьми месяцев отсутствия. Переживали, чтобы не было каких-то жестких столкновений с их участием. В целом все прошло нормально. В итоге они сыграли даже больше запланированного. На этом этапе им достаточно. Дальше постепенно будем давать им время. Для нас сейчас важно подготовить игроков, а результат на данном этапе не играет никакой роли", - приводят слова Семина российские СМИ.

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