Семин: "С ЦСКА не выбирали оборонительный вариант, так как в команде было только двое защитников"

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Семин: "С ЦСКА не выбирали оборонительный вариант, так как в команде было только двое защитников"Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о победной игре своей команды против ЦСКА.

"В матче с ЦСКА у нас не был оборонительный вариант, игроков оборонительного плана на поле было всего двое. ЦСКА навязал нам свою игру, изначально мы не хотели играть на контратаках. Просил футболистов, чтоб они вовремя возвращались за линию мяча", - цитирует наставника "железнодорожников" Советский спорт.

Напомним, Семин рассказал о травмах Ари, Чорлуки и Денисова. | soccernews.ru

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