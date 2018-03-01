Сёмин с сарказмом поздравил "Спартак"

Теги локомотив москваспартак москвакрылья советовюрий семин

Сёмин с сарказмом поздравил "Спартак"Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал отмену матча 1/4 финала кубка России между столичным "Спартаком" и самарскими "Крыльями Советов".

"Я поздравляю руководителей "Спартака", которые смогли защитить и отстоять интересы своих футболистов. Играть в такой мороз действительно опасно! Почему же игроки "Локомотива", ЦСКА, "Амкара", "Авангарда", "СКА-Хабаровск" вынуждены были провести матчи в неприемлемых условиях? Такие избирательные решения не украшают наш чемпионат", - написал наставник "железнодорожников" в своем инстаграме.

Напомним, Геркус рассказал об ажиотаже вокруг матча "Локомотив" - "Спартак". | soccernews.ru

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Снигирев

Ну, этот накаляет обстановку перед ответственным матчем...

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