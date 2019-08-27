Семин: "Сафонов самый талантливый голкипер, который сегодня есть в России"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов - один из самых одаренных вратарей РПЛ. Об этом сообщает "Спорт Экспресс".

"Сафонов самый талантливый голкипер, который сегодня есть в России. Думаю, одареннее Максименко, но это мое личное мнение. Но если вы спрашиваете, то хорошо, скажу так: Сафонов - один из самых талантливых", - сказал Семин.

Напомним, сегодня, 27 августа состоится ответный матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" - "Олимпиакос". Первая встреча закончилась разгромом российской команды (0:4).

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