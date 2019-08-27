Семин: "Сафонов самый талантливый голкипер, который сегодня есть в России"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов - один из самых одаренных вратарей РПЛ. Об этом сообщает "Спорт Экспресс".
"Сафонов самый талантливый голкипер, который сегодня есть в России. Думаю, одареннее Максименко, но это мое личное мнение. Но если вы спрашиваете, то хорошо, скажу так: Сафонов - один из самых талантливых", - сказал Семин.
Напомним, сегодня, 27 августа состоится ответный матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" - "Олимпиакос". Первая встреча закончилась разгромом российской команды (0:4).
А еще: "Олимпиакос" показал, как готовится к матчу с "Краснодаром"| http://soccernews.ru
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|Команда
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|7
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|Ростов
|7
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|Локомотив Москва
|7
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|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
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|Арсенал Тула
|7
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|8
|Урал
|7
|10
|9
|Уфа
|7
|10
|10
|Рубин
|7
|10
|11
|Динамо Москва
|7
|8
|12
|Ахмат
|7
|7
|13
|Крылья Советов
|7
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|Тамбов
|7
|4
|15
|Сочи
|7
|3
|16
|Оренбург
|7
|2