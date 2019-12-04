Семин - самый возрастной тренер в 39 европейских лигах

1 Теги юрий семиндоменико тедесколокомотив москвакайрат

Семин - самый возрастной тренер в 39 европейских лигах

Самым возрастным тренером стал наставник "Локомотива" Юрий Семин (72 года). Самым молодым тренером является Алексей Шпилевский (31 год), работающий в "Кайрате".

К такому выводу пришли исследователи тренеров в 39 европейских лигах.

В Албании зафиксирован самый высокий показатель по среднему возрасту тренеров (51,6), самый низкий - в Азербайджане (42,8). Средний возраст тренеров в России - 46,1.

В чемпионате России самым молодым тренером сейчас является наставник "Спартака" Доменико Тедеско.

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