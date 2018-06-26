Семин: "Сборная России находится в отличных физических кондициях"

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал поражение сборной России от национальной команды Уругвая в матче заключительного тура группового этапа Чемпионата Мира.

"Впечатления от этой игры у меня - абсолютно нормальные, ничего страшного не произошло. Сборная России показала, что находится в хороших физических кондициях. Но такие мастера, как Луис Суарес, Эдинсон Кавани, да и все остальные в уругвайской команде, не прощают грубых ошибок, которые допустили наши игроки. Следует их учесть, а вот расстраиваться не надо. Повторюсь, физическая форма сборной России - очень хорошая, даже отличная", - цитирует наставника "железнодорожников" sport24.ru.

Напомним, Масалитин не согласен с мнением Семина. | soccernews.ru