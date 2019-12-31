Семин считает 2019 год для "Локомотива" удачным

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Семин считает 2019 год для "Локомотива" удачным

Наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался об успехах клуба в 2019 году.

"Успешный ли этот год? "Локомотив" взял серебро в РПЛ, стал обладателем Кубка и Суперкубка России, собирал полные стадионы. Думаю, что это можно считать успехом. Этот год наши фанаты запомнят с положительной стороны", - сказал Семин.

В текущем сезоне после 19 туров "железнодорожники" занимают пятое место, отставая от лидирующего "Зенита" на 11 очков.

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