Семин считает, что Газзаев - идеальный кандидат на пост главного тренера "Динамо"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сказал, что новым наставником московского "Динамо" должен стать Валерий Газзаев. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Это хорошая идея. Валерий Газзаев провел много лет в "Динамо" в качестве футболиста, тренера. Его "Динамо" выигрывало и боролось за самые высокие места, когда он там играл и потом тренировал. Газзаевские коллективы всегда были наверху", - сказал Семин.

Напомним, 5 октября, пост главного тренера "Динамо" покинул Дмитрий Хохлов из-за неудовлетворительных результатов команды.

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