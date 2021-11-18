Семин считает Москву лучшим городом в мире
Фото: инстаграм Семина/Автор неизвестен
Экс-тренер сборной России и московского "Локомотива" Юрий Семин назвал свой любимый город.
– Какой твой самый красивый город, как ты считаешь?
– Москва.
– Молодец! И для меня самый лучший город, самый красивый город в мире, самый чистый, самый красивый по архитектуре, доброжелательные люди – это Москва. Согласен?
– Да.
– Ну вот. Будешь путешествовать по Москве, – сказал Семин.
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