Семин считает Семака лучшим тренером в России

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Экс-наставник московского "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о главном тренере "Зенита" Сергее Семаке.

— Не разочаровал ли вас в матчах с "Ювентусом" Сергей Семак? Многие уже называют "Зенит" командой для внутреннего пользования.

— Семак — это лучший наш тренер на сегодняшний день. У нас много иностранцев, представителей разных школ — немецкой, португальской, балканской. Но сильнейший — Семак. И он ничем не разочаровал.

— Что-то в матчах с "Ювентусом" он мог сделать сильнее — в частности, с тактической точки зрения?

— Думаю, если только в области психологии. А все остальное в любом случае было под контролем "Ювентуса", - сказал Семин.

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