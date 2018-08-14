Семин сделал заявление о невнятном старте "Локомотива" в новом сезоне

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Семин сделал заявление о невнятном старте "Локомотива" в новом сезонеГлавный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин сделал заявление о невнятном старте своей команды в новом сезоне.

Так, в своем инстаграме наставник "железнодорожников" написал: "Дорогие болельщики "Локомотива"! В сложных ситуациях для нашей команды я всегда обращаюсь к вам, потому что мы играем для вас, и ваша поддержка для меня очень многое значит.

Сегодня просим терпения. Почти все тренировочные сборы мы провели без большой группы игроков сборных, выступавших на Чемпионате Мира. У нас таких футболистов было больше, чем в любом другом клубе Премьер-Лиги. Не было на сборах и наших новичков, которым требуется время для адаптации. Лишь теперь мы собрались все вместе.

Подождите, потерпите и поддержите команду - и нашими с вами общими усилиями "Локомотив", станет еще сильнее, чем был в прошлом сезоне".

Напомним, трансферную цель "Локомотива" может перехватить "Ницца". | soccernews.ru

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