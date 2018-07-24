Семин сделал заявление о новой форме "Локомотива"

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Семин сделал заявление о новой форме "Локомотива"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что ему не хватает зеленого цвета в новой форме "Локомотива".

"Очень душевно прошла встреча с болельщиками на родной "РЖД Арене", было много улыбок и теплых слов. Команда получила заслуженные медали и мы достойно поприветствовали наших новичков. Нравится мне и новая форма, хотя конечно не хватает привычного зеленого, но это уже на мой личный вкус", - написал Семин в Инстаграме. 

 

Очень душевно прошла встреча с болельщиками на родной РЖД Арене, было много улыбок и теплых слов. Команда получила заслуженные медали и мы достойно поприветствовали наших новичков. Нравится мне и новая форма, хотя конечно не хватает привычного зеленого, но это уже на мой личный вкус. Спасибо всем, кто пришел, и кто до этого ходил на матчи! Следующая встреча уже в пятницу, увидимся на Суперкубке!

Публикация от Юрий Семин (@seminup)

Напомним, что новая форма "железнодорожников" выполнена в красном, белом и фиолетовом цвете. 

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