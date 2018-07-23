Семин сделал заявление перед матчем за Суперкубок России с ЦСКА

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Семин сделал заявление перед матчем за Суперкубок России с ЦСКА
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассуждает о предстоящем матче Суперкубка России против ЦСКА.

"Сегодня команде вручили медали. Самое главное, что они вручались на нашем стадионе, где мы их завоевали. Мы ждем 27 июля и матча на Суперкубок. Это продолжение Чемпионата Мира и мы надеемся, что придет очень много людей. Знаем, что Суперкубок будут показывать по Первому каналу. Это определенная ответственность. Мы готовимся к матчу", - приводят слова Семина российские СМИ.

Матч "Локомотив" - ЦСКА состоится 27 июля и начнется в 21:30 мск.

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