Сёмин сделал заявление после победы "Локомотива" над "Хаугесундом"
Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал победу своей команды над норвежским "Хаугесундом" в товарищеском матче.
"Идёт тренировочная работа. Провели хороший матч - много принципиальности и единоборств. Наша команда не только выдерживала их, но и выигрывала. Забили три мяча после резких контратак. Первый и третий гол - блестящие" - цитирует Сёмина официальный сайт "железнодорожников".
Напомним, что "Локомотив" обыграл "Хаугесунд" со счётом 3:1. Следующий товарищеский матч столичная команда проведёт 13 февраля - соперником будет норвежский "Конгсвингер".
Что касается официальных игр, то подопечные Сёмина 2 марта сыграют с "Крыльями Советов" в рамках 18-го тура чемпионата России.
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