Сёмин сделал заявление после победы "Локомотива" над "Хаугесундом"

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Сёмин сделал заявление после победы "Локомотива" над "Хаугесундом"

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал победу своей команды над норвежским "Хаугесундом" в товарищеском матче.

"Идёт тренировочная работа. Провели хороший матч - много принципиальности и единоборств. Наша команда не только выдерживала их, но и выигрывала. Забили три мяча после резких контратак. Первый и третий гол - блестящие" - цитирует Сёмина официальный сайт "железнодорожников".

Напомним, что "Локомотив" обыграл "Хаугесунд" со счётом 3:1. Следующий товарищеский матч столичная команда проведёт 13 февраля - соперником будет норвежский "Конгсвингер". 

Что касается официальных игр, то подопечные Сёмина 2 марта сыграют с "Крыльями Советов" в рамках 18-го тура чемпионата России.

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